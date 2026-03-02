Fußball-Bundesliga

Noch keine Entscheidung über Trainer Bauer in Wolfsburg

Darf Daniel Bauer in Wolfsburg weitermachen? Noch haben sich die Bosse anscheinend zu keiner Entscheidung über den Trainer durchgerungen.

Die Zukunft von Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg ist weiter ungewiss. Foto: Harry Langer/dpa
Die Zukunft von Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg ist weiter ungewiss.

Wolfsburg (dpa) - Die Zukunft von Trainer Daniel Bauer beim VfL Wolfsburg ist weiter ungewiss. Trotz des desaströsen Auftritts der Niedersachsen beim 0:4 in Stuttgart war Bauer am Montag mit der Aufarbeitung der schwachen Leistung beschäftigt und stand beim Training auf dem Platz. Ob der 43-Jährige aber auch am Samstag im Heimspiel gegen den Hamburger SV noch auf der Trainerbank sitzen wird, bleibt fraglich.

Wolfsburg hat von den vergangenen sechs Partien fünf verloren und ist auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Bauer hatte beim VW-Club im Herbst des vergangenen Jahres zunächst interimsmäßig die Nachfolge des glücklosen Niederländers Paul Simonis angetreten und war kurz vor Weihnachten zum Chefcoach befördert worden. Besser wurde es unter dem vorherigen U19-Coach aber nicht.

Bauer findet klare Worte

Von den Verantwortlichen hat sich in Wolfsburg seit der Niederlage in Stuttgart niemand geäußert. Bauer selbst kämpft um seinen Job und kritisierte die Entwicklungen beim VfL in den vergangenen Jahren. «Fakt ist, dass wir viele Strukturen ändern müssen. Die Atmosphäre und die Kultur innerhalb des Clubs sind aktuell nicht bundesliga-tauglich. Wir müssen ein anderes Mindset in der gesamten Struktur reinbekommen», hatte der Coach nach dem Auftritt im Schwabenland gesagt.

Wird als möglicher Retter beim VfL Wolfsburg gehandelt: Trainer Dieter Hecking. Foto: David Inderlied/dpa
Wird als möglicher Retter beim VfL Wolfsburg gehandelt: Trainer Dieter Hecking.

Routinier Yannick Gerhardt hatte ebenfalls klare Worte gefunden. «Wir müssen uns die letzten Jahre anschauen. Ich bin schon länger dabei. Der Verein sieht gerade nicht so gut aus, ist nicht gesund», hatte der Mittelfeldspieler bei DAZN gesagt. «Wir brauchen auch nicht mehr über Potenzial zu reden. Die Diskrepanz zwischen Anspruch und Realität ist viel zu groß.»

Kommt Hecking?

Sollten sich die VfL-Verantwortlichen um Aufsichtsratsboss Sebastian Rudolph für eine Trennung von Bauer entscheiden, soll wohl ein Kurzzeit-Coach bis Saisonschluss versuchen, den ersten Abstieg der Club-Geschichte zu verhindern. Ein Kandidat soll Dieter Hecking sein, der mit den Wolfsburgern 2015 den DFB-Pokal gewann und zuletzt beim VfL Bochum vorzeitig gehen musste.

