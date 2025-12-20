Bild
Fußball-Bundesliga

Daniel Bauer wird Cheftrainer des VfL Wolfsburg

Offiziell: Wolfsburg befördert Daniel Bauer zum Cheftrainer
Fußball-Bundesliga

Offiziell: Wolfsburg befördert Daniel Bauer zum Cheftrainer

Das ist keine Überraschung mehr: Erst holt Daniel Bauer den VfL Wolfsburg aus einer tiefen sportlichen Krise. Jetzt wird der neue Trainer von der Zwischen- zur Dauerlösung.

vor 1 Stunde

