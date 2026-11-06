Frauen-Bundesliga

Wolfsburg und Bayern siegen vor Spitzen-Duell

Vor dem direkten Duell geben sich die beiden Topteams der Frauen-Bundesliga keine Blöße. Beim VfL überzeugt mal wieder die Torjägerin, beim FC Bayern gibt eine Starspielerin ihr Comeback.

Ella Peddemors (VfL Wolfsburg, l) bejubelt ihr Tor. Foto: Florian Wiegand/dpa
Ella Peddemors (VfL Wolfsburg, l) bejubelt ihr Tor.

Frankfurt/Main/München (dpa) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern weiter Rückenwind bekommen. Der Vizemeister setzte sich bei Verfolger Eintracht Frankfurt mit 3:1 (1:1) durch. Der Doublegewinner aus München gewann beim Comeback von Giulia Gwinn zu Hause gegen Werder Bremen mit Mühe 3:1 (1:0) und blieb saisonübergreifend auch im 51. Bundesliga-Spiel in Serie ungeschlagen. 

«Ich glaube, wir sind gut im Flow», sagte Wolfsburgs Doppel-Torschützin Ella Peddemors im ZDF und ergänzte mit Blick auf das Topspiel am kommenden Samstag (17.55 Uhr): «Es ist immer gut, so ein gutes Gefühl mitzunehmen.» In der Tabelle haben die Bayern-Frauen weiter drei Punkte Vorsprung. Der VfL hat sich auf Platz zwei von Frankfurt abgesetzt. Die Münchnerinnen müssen am Dienstag in der Champions League noch bei Paris Saint-Germain antreten. 

Wolfsburgs Torjägerin treffsicher

Trotz eines guten Beginns der Frankfurterinnen erzielte Peddemors (13. Minute) mit dem ersten guten Angriff der Wolfsburgerinnen das 1:0. Amanda Ilestedt (27.) glich für den Gastgeber aus, ehe Smilla Vallotto (50.) und erneut Peddemors (70.) für Wolfsburg trafen. Die Niederländerin Peddemors baute damit ihre Führung in der Torschützenliste aus. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In München erzielten Edna Imade (21.), Linda Dallmann (84.) und Jovana Damnjanović (87.) die Bayern-Tore. Bremen konnte durch Elena Dhont (50.) zwischenzeitlich ausgleichen. DFB-Kapitänin Gwinn, die Anfang Oktober einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk erlitten hatte, wurde in der 63. Minute eingewechselt. 

Giulia Gwinn gab ihr Comeback beim FC Bayern nach Verletzungspause. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe/dpa
Giulia Gwinn gab ihr Comeback beim FC Bayern nach Verletzungspause. (Archivbild)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
0:2 gegen Wolfsburg: Stuttgarterinnen verlieren erstmals
Fußball-Bundesliga

0:2 gegen Wolfsburg: Stuttgarterinnen verlieren erstmals

Stuttgarts Fußballerinnen kassieren in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg ihre erste Niederlage. Für den Vizemeister ist es bereits der vierte Sieg im vierten Spiel.

13.09.2026

Wück benennt Berger-Ersatz - Gwinn vor Comeback
Nations League

Wück benennt Berger-Ersatz - Gwinn vor Comeback

Im Nations-League-Halbfinale setzt der Fußball-Bundestrainer auf eine Torhüterin mit Champions-League-Erfahrung. Eine Führungsspielerin fällt fürs Hinspiel aus, eine andere kehrt zurück.

23.10.2025

Frankfurterinnen gehen im Topspiel in Wolfsburg unter
Fußball-Bundesliga der Frauen

Frankfurterinnen gehen im Topspiel in Wolfsburg unter

Von wegen Spitzenspiel: Nach einer blamablen Vorstellung in Wolfsburg müssen Frankfurts Fußballerinnen die Tabellenführung abgeben. Bereits zur Pause führt der VfL mit 5:0.

16.02.2025

Frauenfußball

«Easy» zur Meisterschaft? Bayern-Spielerinnen feiern Sieg

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind in der Bundesliga das Maß aller Dinge. Die zweite Meisterschaft nacheinander scheint nur noch Formsache. Das sehen auch die Gegnerinnen ein.

24.03.2024

Bundesliga

Das Spitzenspiel: Wolfsburgerinnen fordern FC Bayern

Die Fußballerinnen des FC Bayern gastieren zum Bundesliga-Gipfel bei Verfolger VfL Wolfsburg. Aus München kommen klare Ansagen - auch mit Blick auf die Frage nach der Vorherrschaft in der Liga.

21.03.2024