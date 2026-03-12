Fußball-Bundesliga

Wolfsburger Trio kehrt zurück - Hecking spürt Verunsicherung

Der VfL Wolfsburg steht mit dem Rücken zur Wand. Immerhin entspannt sich die Personalsituation ein bisschen.

Jonas Wind kehrt nach langer Verletzungspause in den Wolfsburger Kader zurück. (Archivbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Jonas Wind kehrt nach langer Verletzungspause in den Wolfsburger Kader zurück. (Archivbild)

Wolfsburg (dpa) - Der neue Wolfsburger Trainer Dieter Hecking kann im ersten Spiel nach seiner Rückkehr als VfL-Coach wieder auf ein zuletzt verletztes Trio zurückgreifen. Patrick Wimmer, Joakim Maehle und Jonas Wind werden im Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) alle im Kader des Tabellenvorletzten stehen.

Den drei Profis würden zwar noch ein paar Trainingseinheiten fehlen. «Dennoch ist das eine Qualität, die uns guttun kann, auch wenn sie noch nicht bei 100 Prozent sind», sagte Hecking.

Der 61-Jährige hat beim kriselnden VW-Club die Nachfolge von Daniel Bauer angetreten, von dem sich die Wolfsburger nach dem 1:2 gegen den Hamburger SV am vergangenen Wochenende getrennt hatten. Es ist Heckings zweite Amtszeit in Wolfsburg. 2015 gewann er mit dem VfL den DFB-Pokal.

Hecking spürt die Verunsicherung

Dieses Mal soll der erfahrene Trainer die Niedersachsen vor dem ersten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Eine schwere Aufgabe, schließlich liegen die Wolfsburger bereits vier Punkte hinter dem Relegationsrang zurück und haben sechs der vergangenen sieben Spiele verloren. «Man merkt schon, dass die Serie in der Rückrunde und der Tabellenplatz an den Spielern nagen», sagte Hecking. «Da ist es dann auch nicht damit getan, dass ein neues Gesicht kommt.»

Dennoch traut der 61-Jährige, für den es das 444. Spiel als Trainer in der Ersten Liga sein wird, seiner neuen Mannschaft beim Tabellen-Dritten eine Überraschung zu. «Wir werden alles dafür tun, dass die Mannschaft die Energie und den Glauben hat, dass sie das Spiel in Hoffenheim gewinnen kann.»

