Wetter

Wolken und Schauer in Hessen

Windig, bewölkt und vereinzelt Schauer: So startet Hessen in die neue Woche. Die Temperaturen steigen aber von Tag zu Tag leicht an.

Das Wetter bleibt durchwachsen. Foto: Swen Pförtner/dpa
Das Wetter bleibt durchwachsen.

Offenbach (dpa/lhe) - Das Wetter in Hessen bleibt auch am Sonntag windig und bewölkt. Nördlich des Mains seien örtlich sogar Schauer möglich, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Höchstwerte liegen zum Ende der Woche zwischen 17 und 22 Grad. 

Ähnlich sieht es auch am Montag in Hessen aus: Es bleibt wechselnd bewölkt und es kann vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen liegen zum Wochenstart höchstens zwischen 17 und 23 Grad. 

In der Nacht zum Dienstag soll es dann zwar trocken bleiben, schreibt der Wetterdienst. Das aber hält nicht lange an: Am Dienstag kann es zeitweise regnen. Die Temperaturen liegen dann etwas höher bei 22 bis 26 Grad.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Wechselhaft und windig: Wetter in Hessen bleibt unbeständig
Wetterbericht

Wechselhaft und windig: Wetter in Hessen bleibt unbeständig

Die Woche in Hessen startet mit Schauern, Wind und Gewitter. Aber es soll milder werden.

27.10.2025

Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen
Wetterausblick

Regen und Schauer prägen das Wetter in Hessen

Zum Wochenstart in Hessen bestimmen Regen und Schauer das Wetter. Die Temperaturen liegen maximal bei 22 Grad. Dienstag und Mittwoch folgen dem Trend.

28.07.2025

Vereinzelt Wolken und steigende Temperaturen
Sommerlich

Vereinzelt Wolken und steigende Temperaturen

Zum Wochenstart sind mitten in den Sommerferien wieder Temperaturen um die 30 Grad möglich.

03.08.2024

Ostern

Schauer und Wolken zu Ostern in Hessen

Ostereiersuchen im Freien? Das könnte am Sonntag und Montag zu einer nassen Angelegenheit werden. Was der Wetterdienst vorhersagt.

30.03.2024

Wetter

Wolken und vereinzelt Regen in Hessen erwartet

28.06.2023