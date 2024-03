Schauer und Wolken zu Ostern in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - Am Ostersonntag erwartet die Menschen in Hessen wechselhaftes Wetter. Nach einem nassen Morgen soll es zunächst trocken werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Gegen Abend könnten dann aber Schauer und vereinzelt Gewitter aufziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 16 und 19 Grad.