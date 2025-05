Wolken und Schauer: Woche geht wechselhaft weiter

Offenbach (dpa/lhe) - Das Hessen-Wetter bleibt am Dienstag unbeständig. Von einem Himmel mit wechselnder bis starker Bewölkung kann immer wieder ein kurzer Schauer herabkommen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Am Abend zieht von Westen her Regen auf. Die Tageshöchstwerte erreichen 17 bis 21 Grad, in Hochlagen nur um die 15 Grad. Auch die Nacht zum Mittwoch bleibt den Vorhersagen zufolge regnerisch, die Luft kühlt auf bis zu 11 Grad ab, in Hochlagen bis 9 Grad. Am Mittwoch bleibt das Wetter ähnlich, allerdings können sich am Nachmittag und Abend zusätzlich einzelne Gewitter bilden.