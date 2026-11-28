Offenbach (dpa/lhe) - Am Samstag ist es vielerorts in Hessen bewölkt, teilweise bleibt es auch tagsüber frostig. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei Grad im Norden bis plus drei Grad im Süden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es bleibt trocken. In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus eins bis minus fünf Grad, bis zum Sonntagmorgen ziehen dichte Wolken auf.

Am Sonntag ist es zunehmend bedeckt, ab dem Nachmittag zieht von Westen Regen auf. Teilweise gibt es gefrierenden Regen mit Glatteisgefahr. Die Höchstwerte liegen am Sonntag bei minus ein bis plus vier Grad, in Hochlagen bei minus zwei Grad.

Nach dem Wochenende wird es milder

In der Nacht zum Montag liegen die Tiefstwerte laut DWD bei null Grad am Rhein und minus drei Grad im Bergland. Mitunter fällt gefrierender Regen oder es schneit, dann besteht Glättegefahr. Am Montag kann es noch etwas regnen, dann ziehen die Niederschläge ab. Zum Wochenbeginn wird es dann etwas wärmer – mit Höchsttemperaturen von ein bis fünf Grad.