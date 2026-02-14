Wettervorhersage

Hessen: Es wird kalt am Karnevalswochenende

Frostige Temperaturen und regnerische Aussichten folgen auf teilweise zweistellige Plusgrade. Womit Karnevalbegeisterte Richtung Rosenmontag rechnen müssen.

Grau, trüb und nass: Keine guten Aussichten für die hessischen Karnevalisten. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Grau, trüb und nass: Keine guten Aussichten für die hessischen Karnevalisten. (Archivbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Besucher von Karnevalsumzügen und Ausflügler am Valentinstag sollten den Regenschirm nicht vergessen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet den Samstag über mit Regen und stellenweise Schnee in Hessen. Es bleibt den Tag über bedeckt. Die Temperaturen liegen zwischen null und fünf, in Hochlagen zwischen minus zwei und null Grad. 

Die Nacht zum Sonntag ist zunächst stark bewölkt, gebietsweise kann leichter Graupel fallen. Bei Temperaturen von minus zwei bis minus sieben Grad soll es auflockern. Auf den Straßen könne es glatt werden, hieß es. 

Für den Sonntag erwarten die Meteorologen im Wechsel Sonne und Wolken, dabei bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und fünf Grad, in Hochlagen zwischen minus drei und null Grad. 

Erneut Glättegefahr

In der Nacht zum Montag drohe bei Temperaturen von einem Grad im Süden, minus drei Grad im Norden und bis zu minus sechs Grad in Hochlagen erneut Glättegefahr. Von Westen her kommt intensiver Schneefall, der sich im Verlauf der Nacht abschwächt und in tiefen Lagen zu Regen übergeht. 

Die Hoffnung der Karnevalisten auf Sonne am Rosenmontag dürfte enttäuscht werden: Es bleibt trüb, vereinzelt kann es Schauer, gebietsweise auch Graupelgewitter geben. Im Hochland kann es schneien. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und sechs Grad, im Süden klettern sie auf bis zu neun Grad. Die Hochlagen bleiben mit null Grad frostig.

