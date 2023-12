Regnerische und stürmische Aussichten für Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - In Hessen müssen sich die Menschen am Mittwoch gebietsweise auf Regen und starke bis stürmische Böen einstellen. Vor allem im Norden und in der Mitte regnet es zeitweise bei Temperaturen von bis zu acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Norden wehen teils starke, in Hochlagen auch stürmische Böen. In der Nacht regnet es zeitweise weiter. Die Tiefstwerte liegen bei fünf bis zwei Grad.