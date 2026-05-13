«Wollte schon immer in Bayern leben»: Burns wechselt zum ERC
Die Oberbayern besetzen die zwölfte Position im Angriff. Mit der Erfahrung von fast 180 DEL-Spielen im Gepäck wechselt ein flexibel einsetzbarer Deutsch-Kanadier aus Frankfurt nach Ingolstadt.
Ingolstadt (dpa) - Der ERC Ingolstadt hat einen weiteren Transfer bekanntgegeben. Nathan Burns wird das Team in der kommenden Saison unterstützen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte. Der 32-Jährige kommt von den Löwen Frankfurt, für die der in Kanada geborene Stürmer seit 2021 spielte. Dort gelang ihm direkt im ersten Jahr mit den Löwen der Aufstieg in die DEL, wo er bisher insgesamt 179 Spiele absolvierte. In vier Spielzeiten gelangen ihm seither 56 Scorerpunkte.
«Nathan ist eine Allzweckwaffe, der in vielen Spielsituationen einsetzbar ist und verlässlich seine Rolle erfüllt. In Frankfurt hat er unter Beweis gestellt, dass er ein solider Angreifer und defensiv starker Center ist. Darüber hinaus passt er charakterlich sehr gut in unser Team» sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan über den Stürmer.
Der Deutsch-Kanadier, dessen Großeltern einst aus Norddeutschland nach Edmonton auswanderten, freut sich auf sein Engagement im Süden. «Ich wollte schon immer mal in Bayern leben und freue mich sehr darauf, jetzt Teil der Panther-Familie zu werden», wurde er in der Mitteilung zitiert.