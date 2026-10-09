Wück warnt: Olympia-Quali nicht aus den Augen verlieren

Karlsruhe (dpa) - Trotz der Vorbereitung für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien steht für Frauen-Bundestrainer Christian Wück die Olympia-Qualifikation erst mal ganz oben. «Man darf nicht den Fehler machen - das ist mir ein großes Anliegen - dass wir die Nations League aus den Augen verlieren. In der Nations League können wir uns für die Olympischen Spiele 2028 in L.A. qualifizieren. Und das darf nicht hinten runterfallen», betonte der 53-Jährige vor dem Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Australien an diesem Freitag (20.45 Uhr/ZDF) in Karlsruhe.

Foto: Uwe Anspach/dpa Bundestrainer Christian Wück hat mit den DFB-Frauen wichtige Spieler vor sich. (Archivbild)

Die vier europäischen Startplätze für Los Angeles werden im Frühjahr über die Nations League ausgespielt. Das olympische Turnier der Frauen wurde erstmals auf 16 Teams ausgeweitet (bisher 12). Ihre Teilnahme schon sicher haben Gastgeber USA sowie Brasilien und Kolumbien.

Olympia-Teilnahme ein Jahr vor Heim-EM wichtig

Die DFB-Frauen hatten 2024 in Frankreich - nach einer mühevollen Qualifikation - mit Chefcoach Horst Hrubesch Olympia-Bronze gewonnen. In Rio 2016 holten sie mit Silvia Neid zum ersten Mal Gold. Die Sommerspiele 2021 in Tokio verpasste das Nationalteam. Eine Teilnahme 2028 wäre für den Deutschen Fußball-Bund auch mit Blick auf die Heim-EM 2029 enorm wichtig.

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«Über allem steht, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Dass wir das Level, das wir vor allen Dingen im Final Four gegen Frankreich und gegen Spanien gezeigt haben, nicht nur halten, sondern eben weiter ausbauen», sagte Wück. Gegen Australien wolle man damit «direkt weitermachen».

«Wenn wir das hinbekommen, dann werden wir eine erfolgreiche Nations League spielen und qualifizieren uns im besten Falle für Olympia - und sind dann auch gut vorbereitet für die Weltmeisterschaft», sagte der DFB-Chefcoach weiter. «Wir haben nicht so viel Zeit, dass wir irgendein Spiel herschenken können, eine Maßnahme herschenken können. Deswegen sind die nächsten Spiele für uns immens wichtig.»