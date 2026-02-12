Würth rechnet mit Aus der FDP im Südwesten

Künzelsau (dpa/lsw) - Unternehmer Reinhold Würth, ehemals FDP-Mitglied, rechnet damit, dass die Liberalen komplett in der Bedeutungslosigkeit versinken. «Ich nehme an, dass die FDP verschwinden wird, in Stuttgart wie im Bund», sagte Würth dem Magazin «Focus». Der 90-Jährige weiter: «Ich war immer Wechselwähler und würde in der gegenwärtigen Situation gern der FDP meine Stimme geben. Aber da ist eben die Gefahr groß, dass sie dann verloren ist.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Auf die Frage, ob die Liberalen dann nicht aus dem Stuttgarter Landtag flögen, wenn alle Sympathisanten so denken, antwortete der Milliardär: «Dann ist das halt so.» Als Ministerpräsident wünscht er sich den CDU-Politiker Manuel Hagel. Würth erwartet einen Machtwechsel in Stuttgart. Bislang habe Grün-Schwarz unter dem großartigen grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) regiert. «Das wird künftig wahrscheinlich Schwarz-Grün. Und diesen Wechsel fände ich auch mal gut», sagte der Unternehmer, der in Künzelsau (Hohenlohekreis) einen Weltmarktführer im Bereich der Befestigungs- und Montagetechnik aufgebaut hat