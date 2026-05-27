Yamamoto kommt: Wieder ein Japaner für Freiburg

Freiburg (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat zur kommenden Saison den japanischen Mittelfeldspieler Rihito Yamamoto verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden, für den er in der abgelaufenen Spielzeit fünf Tore erzielte. Zu Vertragsinhalten machten die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben. Der Markwert des langjährigen Junioren-Nationalspielers wird auf fünf Millionen Euro geschätzt.

Gespräche mit Suzuki

«Er ist im wahrsten Sinne ein Mittelfeldallrounder», sagte Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach über Yamamoto. «Seine große Stärke ist sicherlich, dass er sehr breit aufgestellt ist. So kann er sowohl mit Ball als auch gegen den Ball wesentliche Akzente setzen.»

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