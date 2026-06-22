Öffentlicher Dienst in Hessen

Zahl der Beschäftigten im Dienst des Landes Hessen steigend

Der öffentliche Dienst in Hessen wächst weiter auf über 340.000 Beschäftigte. Ein historischer Höchstwert aus dem Jahr 1981 bleibt aber unerreicht.

Ein Anstieg um 1,6 Prozent verzeichnet die Zahl der Beschäftigen für das Land Hessen im Vorjahr verglichen mit 2024. (Symbolbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Ein Anstieg um 1,6 Prozent verzeichnet die Zahl der Beschäftigen für das Land Hessen im Vorjahr verglichen mit 2024. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Jahr 2025 ist die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Hessen weiter gestiegen. Insgesamt 343.255 Personen arbeiteten im Landes- und Kommunalbereich, wie das Hessische Statistische Landesamt in Wiesbaden mitteilte. Das sei im Vergleich mit dem Jahr 2024 ein Anstieg um 1,6 Prozent.

Mehr Menschen arbeiteten demnach in Vollzeit. Seit 1950 habe sich die Zahl fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr hätten 104.130 Personen für das Land in Vollzeit gearbeitet. 1950 seien es lediglich 54.735 Vollzeitbeschäftigte gewesen.

Historischer Höchstwert in den 1980er Jahren erreicht

Der bisherige Höchststand sei 1981 mit 138.755 Vollzeitbeschäftigten erreicht worden. Zwischen 1990 und 2010 war die Zahl demnach rückläufig, seit 2011 wächst sie wieder, so das Statistische Landesamt. 

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Mit 128.920 Personen übte im Jahr 2025 mehr als ein Drittel aller Beschäftigten im öffentlichen Dienst eine Teilzeitbeschäftigung aus. Dabei zeigen sich den Angaben zufolge große Unterschiede je nach Beschäftigungsverhältnis: Während rund ein Viertel (24,8 Prozent) der Beamtinnen und Beamten in Teilzeit arbeitete, war es bei den Arbeitnehmern mit 44,8 Prozent fast die Hälfte. Rechnet man alle Stellen auf Vollzeit um, beträgt der Anteil der weiblichen Beschäftigten laut Statistik 58 Prozent.

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