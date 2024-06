Zahl der fertiggestellten Wohnungen gestiegen

Den Angaben zufolge wurden in den vergangenen zehn Jahren über 51.000 Wohnungen genehmigt, mehr als 9000 Wohnungen sind derzeit im Bau. Derzeit werde an einer Weiterentwicklung der Förderprogramme und an der Ausweisung weiterer Baugebiete gearbeitet, damit trotz der schwierigen Marktlage mehr Wohnungsneubauten beantragt würden, so der Dezernent.