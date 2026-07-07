Gründerbranche

Zahl der neuen Start-ups in Hessen steigt rasant

Der Boom um Künstliche Intelligenz schlägt sich auch in Hessen nieder. Die Zahl der neuen Start-ups steigt im ersten Halbjahr um gut 80 Prozent. Für die Ziele der Politik bedeutet das Rückenwind.

In Hessen wächst die Zahl der neuen Start-ups rasant. (Symbolbild) Foto: Jörg Carstensen/dpa
In Hessen wächst die Zahl der neuen Start-ups rasant. (Symbolbild)

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Die Zahl der Neugründungen von Start-ups in Hessen ist rasant gestiegen. Im ersten Halbjahr entstanden 270 neue Firmen, wie der Startup-Verband in Berlin mitteilte. Das seien 82 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025 (148).

Damit zähle Hessen neben Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein zu den Bundesländern, in denen die Zahl der Start-ups prozentual besonders stark stieg. Zudem machte Frankfurt bei den Gründungen pro Kopf den größten Sprung hoch auf Platz 5 – nach München, Berlin, Düsseldorf und Aachen.

Für die Studie hat die Analysefirma Startupdetector Handelsregisterdaten ausgewertet. «Wir sehen die größten Zuwächse gerade dort, wo Start-ups auf starke Industrie und exzellente Hochschulen treffen – von Hamburg über Hessen bis Baden-Württemberg», sagte Felix Engelmann, Co-Gründer von Startupdetector. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

KI-Boom und Wirtschaftskrise als Treiber

Bundesweit entstand im ersten Halbjahr die Rekordzahl von 3.053 Start-ups, 52 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025. Zentraler Treiber sei Künstliche Intelligenz, die es ermögliche, schneller und einfacher mit weniger Kapital zu gründen. Jedoch spiele auch die Wirtschaftskrise eine Rolle: Für viele Talente werde die eigene Gründung zur Alternative, während sich etablierte Firmen bei Neueinstellungen zurückhielten.

Die Landesregierung will Hessen zu einem führenden Start-up-Standort in Deutschland machen. Die Zahl der Gründungen soll auf 450 im Jahr 2030 steigen und das Volumen privater Investoren von zuletzt 190 Millionen auf 500 Millionen Euro klettern, kündigte Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) jüngst an. Die Frankfurter Start-up-Fabrik Futury hatte zudem das Ziel ausgegeben, 1.000 neue Start-ups im Rhein-Main-Gebiet bis 2030 hervorzubringen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KI-Boom sorgt für Gründungsrekord bei deutschen Start-ups
Gründerbranche

KI-Boom sorgt für Gründungsrekord bei deutschen Start-ups

In Deutschland entstehen mehr als 3.000 Start-ups im ersten Halbjahr – so viele wie nie zuvor. Dahinter stecken Geschäftschancen und neue Möglichkeiten mit KI, aber auch Zwänge am Arbeitsmarkt.

vor 2 Stunden

Boom um KI: Start-up-Gründungen steigen 2025 auf Rekordwert
Mehr als 3.500 neue Firmen

Boom um KI: Start-up-Gründungen steigen 2025 auf Rekordwert

Die Euphorie um Künstliche Intelligenz ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Das treibt die Zahl der Start-up-Gründungen in bislang ungekannte Höhen. Besonders stark nach oben geht es abseits von Berlin.

08.01.2026

Zahl der Start-up-Gründungen in Hessen steigt kräftig
Gründerbranche

Zahl der Start-up-Gründungen in Hessen steigt kräftig

Der Boom um Künstliche Intelligenz ermöglicht neue Geschäftsmodelle. Deutschlandweit steigt die Zahl der Gründungen auf einen Rekordwert. Auch Hessen profitiert deutlich.

08.01.2026

Rekord in Sicht: Zahl der neuen Start-ups steigt stark
Gründerbranche

Rekord in Sicht: Zahl der neuen Start-ups steigt stark

Der Boom um Künstliche Intelligenz gibt der Gründerbranche Auftrieb. Besonders Universitätsstädte überraschen als «neue Lokomotiven». Und Berlin und München liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

08.07.2025

Start-up-Gründungen legen wieder zu - Boom um KI hilft
Gründerbranche

Start-up-Gründungen legen wieder zu - Boom um KI hilft

Gestiegene Zinsen, Inflation, knauserige Geldgeber: Die deutsche Start-up-Branche hat schwierige Zeiten erlebt. Nun werden wieder mehr Firmen gegründet - vor allem in einem Bereich.

10.07.2024