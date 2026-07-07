Zahl der neuen Start-ups in Hessen steigt rasant

Frankfurt/Berlin (dpa/lhe) - Die Zahl der Neugründungen von Start-ups in Hessen ist rasant gestiegen. Im ersten Halbjahr entstanden 270 neue Firmen, wie der Startup-Verband in Berlin mitteilte. Das seien 82 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025 (148).

Damit zähle Hessen neben Hamburg, Bremen und Schleswig-Holstein zu den Bundesländern, in denen die Zahl der Start-ups prozentual besonders stark stieg. Zudem machte Frankfurt bei den Gründungen pro Kopf den größten Sprung hoch auf Platz 5 – nach München, Berlin, Düsseldorf und Aachen.

Für die Studie hat die Analysefirma Startupdetector Handelsregisterdaten ausgewertet. «Wir sehen die größten Zuwächse gerade dort, wo Start-ups auf starke Industrie und exzellente Hochschulen treffen – von Hamburg über Hessen bis Baden-Württemberg», sagte Felix Engelmann, Co-Gründer von Startupdetector.

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KI-Boom und Wirtschaftskrise als Treiber

Bundesweit entstand im ersten Halbjahr die Rekordzahl von 3.053 Start-ups, 52 Prozent mehr als im zweiten Halbjahr 2025. Zentraler Treiber sei Künstliche Intelligenz, die es ermögliche, schneller und einfacher mit weniger Kapital zu gründen. Jedoch spiele auch die Wirtschaftskrise eine Rolle: Für viele Talente werde die eigene Gründung zur Alternative, während sich etablierte Firmen bei Neueinstellungen zurückhielten.