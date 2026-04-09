Pyrotechnik

Zahl der schweren Verletzungen durch Böller verdoppelt

Auch die Zahl der tätlichen Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte mit Pyrotechnik ist in den vergangenen Jahren in Hessen stark gestiegen.

Mehr Fälle von schwerer Körperverletzung durch den Umgang mit Pyrotechnik hat es in den vergangenen Jahren in Hessen gegeben. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa
Mehr Fälle von schwerer Körperverletzung durch den Umgang mit Pyrotechnik hat es in den vergangenen Jahren in Hessen gegeben. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Fälle von schwerer Körperverletzung durch den Umgang mit Feuerwerkskörpern ist in Hessen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Wurden im Jahr 2020 noch 38 derartige Fälle verzeichnet, waren es 2024 bereits 77, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage des fraktionslosen Abgeordneten Sascha Herr hervorgeht. Neuere Zahlen lagen demnach nicht vor.

Die Zahl der tätlichen Angriffe auf Polizeibeamte und Einsatzkräfte stieg demnach von einem auf zehn Fälle. In der Übersicht wurden den Angaben zufolge Straftaten erfasst, in denen pyrotechnische Gegenstände eingesetzt wurden. Ob es sich um illegale oder legale Raketen und Böller handelte, wurde nicht unterschieden. Nicht erfasst wird demnach auch die Zahl der beschlagnahmten pyrotechnischen Gegenstände.

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