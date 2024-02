Zahl der Strafgefangenen in Hessen steigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Zahl der Strafgefangenen in den Justizvollzugsanstalten von Hessen ist wieder leicht gestiegen. Ende März 2023 gab es landesweit 4360 Inhaftierte, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Das waren 8 Prozent oder 310 mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Aktuellere Zahlen sind laut Amt nicht verfügbar.

Über die Hälfte der hessischen Inhaftierten (56 Prozent) verbüßte demnach zum ersten Mal eine Haftstrafe, die restlichen 1930 Menschen waren bereits vorbestraft. 1200 Gefangene saßen in Untersuchungshaft - 70 in Sicherungsverwahrung. Wie auch im Vorjahr waren die meisten Gefangenen zwischen 30 und 39 Jahren alt (22 Prozent). In der Statistik sind auch Jugendstrafen enthalten: Noch keine 18 Jahre alt waren zum Stichtag 230 Insassen.