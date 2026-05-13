Falschparker und Temposünder

Zahl der Verkehrsverstöße auf neuem Höchststand

In Hessen wurden 2025 rund 1,51 Millionen Verkehrsverstöße registriert – ein neuer Rekordwert. Was hinter dem Anstieg steckt und wie die Behörden darauf reagieren.

Besonders häufig wurden Tempolimits überschritten, gefolgt von Halte- und Parkverstößen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Besonders häufig wurden Tempolimits überschritten, gefolgt von Halte- und Parkverstößen. (Archivbild)

Kassel (dpa/lhe) -    Die Zahl der Verkehrsverstöße in Hessen ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Rund 1,51 Millionen Anzeigen gingen dem zuständigen Regierungspräsidium Kassel zufolge 2025 bei der Zentralen Bußgeldstelle (ZBS) des Landes ein. Das seien fast 40.000 Fälle mehr als im Vorjahr. Die Zahl der zu bearbeitenden Verkehrsverstöße sei damit das dritte Jahr in Folge angestiegen und liege weiterhin auf einem hohen Niveau, erklärte die Behörde. 

Bild

Der Anstieg zeige, dass die hessischen Verfolgungsbehörden ihre Tätigkeit in der Verkehrsüberwachung intensiv und konsequent wahrnähmen, sagte Regierungspräsident Mark Weinmeister laut Mitteilung bei der Vorstellung der Bußgeldbilanz in Kassel. «Dass die Verfolgungszahlen auch nach der Verschärfung des Bußgeldkatalogs weiter ansteigen, zeigt, dass wir hier nicht nachlassen dürfen und Verstöße weiter konsequent und, wo nötig empfindlich, ahnden müssen.» 

Frankfurt hat eigene Bußgeldstelle

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Mit 751.395 Anzeigen (minus 39.546 gegenüber 2024) entfielen laut ZBS 49,7 Prozent und damit etwas weniger als die Hälfte der Verkehrsverstöße auf den schwerwiegenden Bereich. 761.668 Anzeigen (plus 78.650) entfielen auf den geringfügigen Bereich. Nicht enthalten in der Bilanz ist die Stadt Frankfurt, die eine eigene Bußgeldstelle hat. 

Bild

Zu den schwerwiegenden Ordnungswidrigkeiten gehören seit der Ende 2021 in Kraft getretenen Änderung der bundesweiten Bußgeldkatalog-Verordnung jene ab 60 Euro. Sie fallen seither in den Bußgeldbereich. Zu den geringfügigen Ordnungswidrigkeiten zählen Sanktionen bis einschließlich 55 Euro. Für deren Bearbeitung sind die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen zuständig. 

Mit knapp 75,2 Prozent aller verfolgten Verstöße machen Tempo-Überschreitungen den größten Anteil der Anzeigen aus. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Mit knapp 75,2 Prozent aller verfolgten Verstöße machen Tempo-Überschreitungen den größten Anteil der Anzeigen aus. (Symbolbild)

Am häufigsten Tempo überschritten

Besonders häufig waren mit knapp 75,2 Prozent aller verfolgten Verstöße Tempo-Überschreitungen. Als zweitgrößter Posten folgten mit rund 13,8 Prozent Halte- und Parkverstöße. Geringere Anteile hatten etwa Verfahren aufgrund von Unfällen (2 Prozent), des Fahrens über rote Ampeln und Überschreitungen der Frist zur Hauptuntersuchung (jeweils rund 1,3 Prozent) sowie Verstöße gegen das Handyverbot (0,95 Prozent).

Bild

Die ZBS erließ den Angaben zufolge 725.926 Bußgeldbescheide, davon 27.774 mit Fahrverbot. In 22.896 Fällen (3,15 Prozent) wurde Einspruch eingelegt. Die Behörde schloss rund 1,56 Millionen Verfahren ab (plus 74.737). 224.125 Verfahren wurden eingestellt, weil die verantwortliche Person nicht ermittelt werden konnte. 

Gut 107 Millionen Euro Einnahmen

27.774 Führerscheine wurden von der ZBS entgegengenommen und zwischen einem und drei Monaten verwahrt. In 2.183 Fällen musste die Beschlagnahme des Führerscheins angeordnet werden, um die Betroffenen zur Abgabe zu bewegen.

Bild

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Einnahmen der öffentlichen Kassen durch Falschparker und Temposünder um rund 4,01 Millionen Euro auf 107,28 Millionen Euro gestiegen. Das Einnahmeplus beträgt damit rund 3,88 Prozent. Das Geld fließt in den Landeshaushalt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tempo, Handys, Falschparker – viele Verstöße vor Schulen
Polizeikontrollen

Tempo, Handys, Falschparker – viele Verstöße vor Schulen

Tausende Verstöße bei Auto-Kontrollen vor Schulen und Kitas: Vor allem zu hohes Tempo und Falschparken gefährden laut Polizei den Schulweg in Baden-Württemberg.

13.08.2025

Zahl der Verkehrsverstöße verharrt auf hohem Niveau
Bußgeld in Hessen

Zahl der Verkehrsverstöße verharrt auf hohem Niveau

Die Zentrale Bußgeldstelle des Landes Hessen hat 2024 rund 1,47 Millionen Verkehrsanzeigen bearbeitet – 8.000 mehr als im Jahr zuvor. Den Großteil davon machten Geschwindigkeitsüberschreitungen aus.

01.04.2025

Verkehrssünder: Deutlicher Anstieg der Verstöße in Hessen
Verkehr

Verkehrssünder: Deutlicher Anstieg der Verstöße in Hessen

Die Bußgeldstelle hat 2023 einen markanten Anstieg an Verkehrsverstößen in Hessen registriert. Rund 1,47 Millionen Anzeigen bearbeitete die Behörde. Das sind knapp 200.000 mehr als im Vorjahr.

16.05.2024

Verkehr

Private Anzeigen gegen Falschparker zuletzt oft unbearbeitet

27.05.2023

Verkehr

Neuer Bußgeldkatalog sorgt für mehr Einnahmen

25.05.2023