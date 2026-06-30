Zahlen zum hessischen Arbeitsmarkt erwartet
Trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen sah die Arbeitsagentur zuletzt keine Trendwende. Wie lief der Juni?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundesagentur für Arbeit berichtet an diesem Dienstag die jüngsten Zahlen zum Arbeitsmarkt im Juni. In Hessen war im Mai die Zahl der Arbeitslosen auf 208.672 Menschen gesunken. Das waren 3.760 weniger als im April, aber auch rund 5.200 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent zurück.
Nach Einschätzung der Regionaldirektion der Arbeitsagentur bedeutete das keine Trendwende. Die schwache Auftragslage, unkalkulierbare geopolitische Risiken, hohe Energiepreise und ein zunehmender Wettbewerbsdruck hätten die Einstellungspläne vieler Unternehmen gebremst. Immerhin waren mehr offene Stellen neu gemeldet worden als im April.