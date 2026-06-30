Regionaldirektion Hessen

Zahlen zum hessischen Arbeitsmarkt erwartet

Trotz rückläufiger Arbeitslosenzahlen sah die Arbeitsagentur zuletzt keine Trendwende. Wie lief der Juni?

Hessens Arbeitsmarkt hängt an vielen Dienstleistungsjobs. (Archivbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa
Hessens Arbeitsmarkt hängt an vielen Dienstleistungsjobs. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Bundesagentur für Arbeit berichtet an diesem Dienstag die jüngsten Zahlen zum Arbeitsmarkt im Juni. In Hessen war im Mai die Zahl der Arbeitslosen auf 208.672 Menschen gesunken. Das waren 3.760 weniger als im April, aber auch rund 5.200 mehr als ein Jahr zuvor. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent zurück. 

Nach Einschätzung der Regionaldirektion der Arbeitsagentur bedeutete das keine Trendwende. Die schwache Auftragslage, unkalkulierbare geopolitische Risiken, hohe Energiepreise und ein zunehmender Wettbewerbsdruck hätten die Einstellungspläne vieler Unternehmen gebremst. Immerhin waren mehr offene Stellen neu gemeldet worden als im April.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Kaum Frühjahrsaufschwung am hessischen Arbeitsmarkt
Zahlen sinken nur leicht

Kaum Frühjahrsaufschwung am hessischen Arbeitsmarkt

Trotz Frühlingsbeginn bleibt die Jobsuche in Hessen zäh. Die Aussichten auf eine Trendwende sind angesichts der Weltlage trübe.

31.03.2026

Zahl der Arbeitslosen in Hessen sinkt leicht
Arbeitsmarkt im März

Zahl der Arbeitslosen in Hessen sinkt leicht

Im März geht die Arbeitslosigkeit im Land etwas zurück. Von einem klassischen Frühjahrsaufschwung ist aber wenig spüren. Vor allem die Entwicklung in einer Branche macht der Arbeitsagentur Sorgen.

28.03.2025

Weiterer Anstieg? Arbeitslosenzahlen für März
Arbeitsmarkt

Weiterer Anstieg? Arbeitslosenzahlen für März

Schwache Konjunktur und Fachkräftemangel belasten den hessischen Arbeitsmarkt. Im Februar erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen weiter. Nun gibt es Daten für März.

28.03.2025

Keine Trendwende am hessischen Arbeitsmarkt in Sicht
Herbstflaute hält an

Keine Trendwende am hessischen Arbeitsmarkt in Sicht

Den dritten Monat in Folge ist in Hessen die erhoffte Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ausgeblieben. Weil eine konjunkturelle Trendwende nicht in Sicht ist, bleibt nur die Qualifizierung.

29.11.2024

Arbeitsmarkt

Sommerflaute auf dem hessischen Arbeitsmarkt nicht so stark

Wie jedes Jahr zu Sommerbeginn sind in Hessen die Arbeitslosenzahlen gestiegen. Die Arbeitsagentur rechnet aber mit einer schnellen Erholung.

01.08.2023