Kellerbrand und Blitze

Zahlreiche Einsätze nach Unwetter in Mannheim

Blitzeinschläge und umgestürzte Bäume: Nach einem Unwetter über Mannheim zieht die Feuerwehr Bilanz.

Vorwiegend wegen umgestürzter Bäume rückte die Feuerwehr in Mannheim aus. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Vorwiegend wegen umgestürzter Bäume rückte die Feuerwehr in Mannheim aus. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Zu dutzenden Einsätzen rückte die Feuerwehr in Mannheim wegen eines Unwetters aus. Vor allem, weil Bäume auf Schienen, Autos, Gebäude und Straßen gefallen waren, wurden die Einsatzkräfte immer wieder alarmiert. Insgesamt zählte die Feuerwehr rund um Mitternacht 35 Einsätze, wie es in einer Mitteilung hieß. Verletzt wurde niemand. 

Auch mehrere Blitzeinschläge wurden den Einsatzkräften gemeldet – darunter auch in einem Universitätsgebäude. Einsatzkräfte konnten den Angaben nach aber nichts feststellen. In einem Wohnhaus war zudem durch einen Blitz ein Brand ausgebrochen. Ein Trafo im Keller hatte Feuer gefangen.

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