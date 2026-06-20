Zahlreiche Einsätze nach Unwetter in Mannheim

Mannheim (dpa) - Zu dutzenden Einsätzen rückte die Feuerwehr in Mannheim wegen eines Unwetters aus. Vor allem, weil Bäume auf Schienen, Autos, Gebäude und Straßen gefallen waren, wurden die Einsatzkräfte immer wieder alarmiert. Insgesamt zählte die Feuerwehr rund um Mitternacht 35 Einsätze, wie es in einer Mitteilung hieß. Verletzt wurde niemand.