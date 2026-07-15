Zahlreiche Einsätze wegen Unwetters in Bodenseeregion
Ein starkes Unwetter hat für mehrere Einsätze in der Bodenseeregion gesorgt. Unter anderem stürzte ein Baum auf ein Wohnmobil.
Friedrichshafen (dpa/lsw) - Die Feuerwehr hat in der Bodenseeregion wegen Unwetters zu zahlreichen Einsätzen ausrücken müssen. Es habe sich in fast allen Fällen um umgestürzte Bäume gehandelt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Am Nachmittag hatte es in der Region Gewitter und Starkregen gegeben.
In Friedrichshafen (Bodenseekreis) habe es fünf Einsätze wegen Bäumen auf der Straße gegeben, in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg) waren es demnach zwei Einsätze.
In Kressbronn am Bodensee habe es drei Einsätze gegeben. Unter anderem sei auf einem Campingplatz ein Baum auf ein Wohnmobil gestürzt. Verletzt wurde demnach niemand.
Im Landkreis Ravensburg kam es laut Polizei vereinzelt zu voll gelaufenen Kellern und leichten Verkehrsunfällen mit Blechschäden.