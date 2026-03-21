Zahlreiche Hinweise nach Fund von toter Frau in Wiesbaden
Nach dem Fund einer toten 77-Jährigen in Wiesbaden geht die Polizei Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Ob diese der Aufklärung dienen, ist laut einem Sprecher noch offen.
Wiesbaden (dpa) - Nachdem eine 77 Jahre alte Frau tot in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden gefunden worden ist, sind bei der Polizei zahlreiche telefonische Hinweise eingegangen. Inwieweit diese verwertbar seien, sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts, wie das Polizeipräsidium Westhessen und die Staatsanwaltschaft am Vortag mitgeteilt hatten.
Polizei und Rettungskräfte waren bereits am vergangenen Samstagmittag alarmiert worden, nachdem eine Nachbarin die Frau mehrere Tage nicht gesehen hatte. In der Wohnung hatten die Einsatzkräfte die Leiche der Frau entdeckt.
Die Ermittler gehen davon aus, dass die 77-Jährige bereits einige Tage vor dem 14. März gestorben ist. Zur möglichen Todesursache hatten sie zunächst keine weiteren Angaben gemacht. Die Kripo hofft auf Hinweise von Zeugen. Es geht unter anderem darum, wann die Frau zuletzt gesehen wurde und ob es im Umfeld des Hauses verdächtige Beobachtungen gab.