Toter Mann in Kleintransporter gefunden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Kleintransporter in Frankfurt ist ein toter Mann gefunden worden. «Es wird davon ausgegangen, dass sich der Verstorbene in den Transporter begab, um Schutz vor den niedrigen Temperaturen zu suchen», teilte das Polizeipräsidium mit. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, die Identität des etwa 50 bis 70 Jahre alten Mannes sei bislang ungeklärt. Die Leiche war bereits am 7. Januar entdeckt worden, der Todeszeitpunkt muss noch ermittelt werden. Der unverschlossene und abgemeldete Kleintransporter stand auf einem Privatgelände im Stadtteil Enkheim.