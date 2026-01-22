Bild
Unbekannte Leiche

Toter Mann in Kleintransporter gefunden

Die Identität des Mannes ist noch unklar, auch in weiteren Fragen muss die Polizei noch ermitteln.

Nach dem Fund einer Leiche sind noch mehrere Fragen offen. Foto: Lino Mirgeler/dpa
Nach dem Fund einer Leiche sind noch mehrere Fragen offen.

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In einem Kleintransporter in Frankfurt ist ein toter Mann gefunden worden. «Es wird davon ausgegangen, dass sich der Verstorbene in den Transporter begab, um Schutz vor den niedrigen Temperaturen zu suchen», teilte das Polizeipräsidium mit. Es gebe keine Hinweise auf eine Straftat, die Identität des etwa 50 bis 70 Jahre alten Mannes sei bislang ungeklärt. Die Leiche war bereits am 7. Januar entdeckt worden, der Todeszeitpunkt muss noch ermittelt werden. Der unverschlossene und abgemeldete Kleintransporter stand auf einem Privatgelände im Stadtteil Enkheim.

