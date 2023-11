Zahlreiche Straßensperrungen - auch Bahn beeinträchtigt

Hofheim (dpa) - Nach dem Wintereinbruch sind in Hessen zahlreiche Straßen komplett gesperrt. Auch bei der Bahn gibt es Behinderungen auf einigen Strecken, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Montagabend in Wiesbaden mitteilte. Zudem fiel an einigen Orten wegen umgestürzter Bäume der Strom komplett aus, unter anderem in Hofheim.