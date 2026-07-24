Zehenfreiheit gefragt – Verband sieht Trend zum Barfußschuh

Offenbach (dpa/lhe) - Kaum Dämpfung, maximale Bewegungsfreiheit: Barfußschuhe sollen das natürliche Laufgefühl möglichst originalgetreu nachahmen. Welche Modelle der Markt inzwischen bietet, zeigt die «Barefoot – European Shoe Fair» in Offenbach. Die Messe geht in ihre zweite Auflage und präsentiert Schuhe mit besonders dünnen und flexiblen Sohlen.

Trend Barfußschuh?

Obwohl Barfußschuhe noch vergleichsweise neu auf dem Schuhmarkt sind, beobachtet der Bundesverband Schuh- und Lederwarenindustrie, dass sie zunehmend im Trend liegen. Diese Entwicklung gehe mit dem wachsenden Gesundheitsbewusstsein und dem Fokus auf Langlebigkeit, Wohlbefinden und Selbstoptimierung einher, sagt Verbandssprecherin Claudia Schulz. Viele junge Menschen achteten deswegen mehr auf die gesunde Entwicklung ihrer Füße.

Foto: Lea Winkler/dpa Barfußschuhmodelle für Erwachsene reichen vom Sportschuh über modische Sneaker und Sandalen bis hin zum eleganten Damenstiefel.

Viele Schuhhersteller hätten bereits ihre eigenen Kollektionen um Barfußschuhe erweitert, sagt Torben Schütz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands, bei der Auftaktrunde in der Messe Offenbach. Er schätzt den Anteil der Barfußschuhe im gesamten Markt auf 1,0 bis 1,5 Prozent. Barfußschuhe für Kinder seien aber weiterhin Wachstumstreiber in dem Segment.

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Gesundheit für die Füße

Barfußschuhe sollen das natürliche Gehen und Laufen möglichst originalgetreu nachbilden, erklärt Michael Hanus von der Barfußschuhmarke «Groundies». Dafür gebe es «drei Philosophien»: Typisch sei eine breite, asymmetrisch geformte Zehenbox, die den Zehen mehr Platz gibt und ihre natürliche Bewegung ermöglicht.

Barfußschuhe hätten keine Fersenerhöhung. Hinzu komme eine besonders dünne und flexible Sohle, die den Bodenkontakt stärker spürbar macht und das Laufgefühl dem Barfußlaufen annähern soll. «Wir sagen auch gerne "Natural Footware" dazu», sagt Hanus.

Foto: Lea Winkler/dpa Barfußschuhe sollen das natürliche Laufgefühl möglichst originalgetreu nachahmen.

Von sportlich bis elegant

Die in Offenbach gezeigten Modelle für Erwachsene reichen vom Sportschuh über modische Sneaker und Sandalen bis hin zum eleganten Damenstiefel. Die altbekannten Zehenschuhe, die laut Sprecherin Schulz der Start der Barfußschuhbewegung waren, sind bei einigen Händlern auch ausgestellt.