Zehn Jahre Haft für 15-Jährigen wegen Mordes an Obdachlosem

Darmstadt (dpa/lhe) - Die Tat sorgte für Entsetzen: Ein Jugendlicher ist vom Landgericht Darmstadt wegen Mordes an einem Obdachlosen verurteilt worden. Der 15-Jährige erhielt eine zehnjährige Freiheitsstrafe, das ist die maximal mögliche Strafe im Jugendrecht. Er habe im November vergangenen Jahres zusammen mit seinem 18 Jahre alten Bruder einen obdachlosen Darmstädter nachts in einem Wartehäuschen zunächst überfallen, schilderte das Gericht am Freitag in der Urteilsbegründung den Tatablauf. Für die danach erfolgten tödlichen Schläge und Tritte war demnach der jüngere Bruder allein verantwortlich.