Ostfildern

Zehn Kinder und Jugendliche greifen 45-Jährigen an

Nach Randale vor einem Geschäft in Ostfildern eskaliert die Situation: Ein 45-Jähriger wird laut Polizei mehrmals von einer Gruppe Minderjähriger angegriffen.

Die Jugendlichen kamen nach einer ersten Attacke wieder, wie es hieß. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa
Ostfildern (dpa/lsw) - Ein 45-jähriger Mann ist in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) von einer Gruppe Kinder und Jugendlicher geschlagen und getreten worden. Nach Polizeiangaben sollen die rund zehn teils polizeibekannten Minderjährigen zunächst vor dem Büro des Opfers randaliert und gegen die Schaufensterscheibe gespuckt und geschlagen haben. Trotz mehrfacher Aufforderung hörten sie demnach erst auf, als der Mann vor das Geschäft trat. 

Die Gruppe flüchtete, wurde jedoch von dem 45-Jährigen bis in eine an der Haltestelle wartende Stadtbahn verfolgt. Dort hielt er einen der Beteiligten fest, wie es weiter hieß. Daraufhin griffen ihn mehrere Jugendliche laut Polizei mit Schlägen und Tritten an, sodass er den Jungen wieder losließ. Wenig später sollen die Minderjährigen erneut in das Geschäft gekommen sein und den Mann dort beleidigt, bedroht und körperlich angegriffen haben. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt wegen der Auseinandersetzung am Donnerstag und bittet Zeugen, sich zu melden.

