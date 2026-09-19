Unfälle

Zehnjährige bei Unfall in Frankfurt verletzt

In Frankfurt-Bockenheim stoßen eine zehnjährige Radfahrerin und ein Auto zusammen. Das Mädchen kommt ins Krankenhaus. So kam es zu dem Unfall.

Das Mädchen stürzte und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa
Das Mädchen stürzte und erlitt Verletzungen im Gesichtsbereich. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 10-Jährige ist mit ihrem Fahrrad bei einem Verkehrsunfall in Frankfurt-Bockenheim verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Mädchen am Freitagmorgen mit dem Rad unterwegs, als es beim Überqueren einer Straße mit einem Auto zusammenstieß.

Die Zehnjährige stürzte und erlitt unter anderem Verletzungen im Gesichtsbereich. Sie kam in ein Krankenhaus. Der 62 Jahre alte Autofahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Ursache auf. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden.

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