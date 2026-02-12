Zehnjährige von Auto erfasst und schwer verletzt
Das Mädchen kommt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Was zur Ursache des Unfalls bekannt ist.
Fellbach (dpa/lsw) - Ein zehnjähriges Mädchen ist in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Mehrere Autos seien wegen eines Staus auf der Fahrbahn gestanden, teilte die Polizei mit. Das Mädchen sei zwischen den stehenden Autos auf die Gegenfahrbahn getreten. Dort habe ein Autofahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können - das Auto habe das Kind erfasst.
Der Fahrer habe nach derzeitigem Stand der Ermittlungen am Mittwoch «kaum eine Chance gehabt», dem Mädchen auszuweichen, sagte ein Polizeisprecher. Er sei nicht zu schnell gefahren. Die Zehnjährige sei mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden.