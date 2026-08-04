Zehnter Neuer: SV Waldhof leiht Bochumer Keumo aus
Beim Zweitligisten VfL Bochum gilt Darnell Keumo als großes Talent, beim Drittligisten SV Waldhof Mannheim soll er im Rahmen einer einjährigen Leihe mehr Spielpraxis sammeln.
Mannheim (dpa) - Der SV Waldhof Mannheim hat kurz vor dem Saisonstart in der 3. Fußball-Liga einen weiteren Spieler verpflichtet. Vom Zweitligisten VfL Bochum kommt Linksverteidiger Darnell Keumo in die Kurpfalz. Der 18-Jährige werde für ein Jahr ausgeliehen, teilte der SVW vor dem ersten Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am Freitag (19.00 Uhr/Magenta Sport) mit. Keumo ist der zehnte Neuzugang der Mannheimer.
«Auf der Position des Linksverteidigers hatten wir noch Bedarf und haben uns bewusst für einen jungen, hungrigen Spieler entschieden, der den nächsten Entwicklungsschritt gehen möchte», sagte Waldhofs Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber.
Der Bochumer Direktor Lizenzfußball Simon Zoller erklärte, Keumo sei eines der großen Talente des VfL, benötige aber mehr Spielzeit. Der gebürtige Essener debütierte in der vergangenen Saison in der 2. Bundesliga, wurde aber hauptsächlich im Bochumer Regionalliga-Team eingesetzt.