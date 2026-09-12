Neue Nutzung

Zeichnen statt Beten: Alte Kirche wird Atelier

Seit Jahren gibt es in einer kleinen Kirche bei Darmstadt keine Gottesdienste mehr. Nach verschiedenen Besitzern bekommt sie jetzt eine neue Nutzung.

Marcel Bender hat in der Kirche ein neues Domizil für sich gefunden. Foto: Oliver Pietschmann/dpa
Marcel Bender hat in der Kirche ein neues Domizil für sich gefunden.

Groß-Zimmern (dpa/lhe) - Wenn Marcel Bender über sein neues Domizil spricht, kommt er ins Schwärmen. Er wohnt in Groß-Zimmern in einer kleinen Kirche und richtet dort sein Atelier ein. «Dieses wunderschöne alte Gebäude soll für sich wirken, aber mit einer modernen Einrichtung», sagt der Karikaturist und Schnellzeichner über sein neues Heim. «Dieser Gegensatz, den finde ich sehr spannend.» Das sei der Kontrast, den er möge.

In Kürze beginnt Einrichtung des Ateliers

Der 47-Jährige wohnt seit April in einer der Kirche im Stadtteil Klein-Zimmern in Südhessen mit Kanzel, bunten Kirchenfenstern, Zwiebelturm und Glocke. In dem 1775 erbauten früheren Gotteshaus entsteht im Kirchenschiff derzeit sein Atelier. «In den nächsten zwei Wochen ist hier alles fertig und dann kann eingerichtet werden.»

Fenster und Kanzel bleiben in der Kirche. Foto: Oliver Pietschmann/dpa
Fenster und Kanzel bleiben in der Kirche.

Kurse und Ausstellungen geplant

Der studierte Designer Bender wohnt bereits im ersten Stock und will künftig in seiner Atelierkirche Zeichenkurse anbieten und auch Ausstellungen machen. Wenn er genug Material zusammen habe, werde er dies auch gerne zur Schau stellen. Derzeit biete er auch Onlinekurse für das Zeichnen von Porträts, Karikaturen oder Comics an. «Dieses Angebot möchte ich dann zukünftig auch durch Präsenzkurse hier in der Kirche anbieten.»

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«Hauptberuflich bin ich Eventkünstler», sagt der 47-Jährige, der für seine Auftritte durch Deutschland und Europa tourt und zum Beispiel von Firmen engagiert wird. Warum jetzt die Kirche? Er habe im Internet das Verkaufsangebot eines Geschäftsmannes für das denkmalgeschützte Gebäude gesehen und einen Besichtigungstermin abgemacht. Nach eigenen Angaben saß er dann auch alleine im 6,5 Meter hohen Gebäude, um das Ambiente auf sich wirken lassen. «Weil ich für mich herausfinden wollte, ob das funktioniert.» Das müsse man fühlen. «Das Ergebnis war eindeutig.»

Keine Alternative zum Malen und Zeichnen

Eine Alternative zum Malen hat Bender für sich nie gesehen. «Ich habe immer gemalt und gezeichnet.» Schon seine Kindergärtnerin habe ein gewisses Talent bemerkt und seine Eltern hätten ihn gefördert. «Ich bin dieser Linie immer treu geblieben, da gab es keine andere Möglichkeit für mich.»

Dass frühere Kirchengebäude umgewidmet werden, sind keine Einzelfälle. So gibt es zum Beispiel in Bad Orb in Osthessen eine Kirche, die zum Teil als Kletterhalle mit Kursen für Einsteiger und Fortgeschrittene dient. Auf der Homepage heißt es: «Ob du gerade erst anfängst, deine Technik verbessern oder dich mit Yoga fit für die Wand machen willst: In der einzigartigen Kulisse unserer teilentweihten Kirche findest du genau den richtigen Kurs für dich.»

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