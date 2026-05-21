April bis Oktober

Zeitraum für Bundesgartenschau 2029 steht fest

Die Bundesgartenschau wird in drei Jahren im Oberen Mittelrheintal veranstaltet. Sie hat nun einen konkreten Termin.

Das Gebiet der Bundesgartenschau erstreckt sich über 67 Kilometer entlang des Rheins. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Gebiet der Bundesgartenschau erstreckt sich über 67 Kilometer entlang des Rheins. (Symbolbild)

Sankt Goar (dpa) - Die Bundesgartenschau im Oberen Mittelrheintal findet vom 19. April bis zum 7. Oktober 2029 statt. Den genauen Zeitraum gaben die Organisatoren bekannt. Mit dem Beschluss des Aufsichtsrats erhielten Kommunen sowie touristische und wirtschaftliche Partner einen zeitlichen Rahmen und Orientierung für die nächsten Planungsschritte, teilte die Bundesgartenschau Oberes Mittelrheintal 2029 gGmbH mit. 

Das Obere Mittelrheintal ist Unesco-Welterbe. Das Gebiet erstreckt sich über 67 Kilometer entlang des Rheins – vom hessischen Rüdesheim bis zum Deutschen Eck in Koblenz. Über das Tal verteilt sollen acht sogenannte Buga-Parks mit fünf Ausstellungsflächen entstehen. Auf insgesamt 40 Hektar erzähle jeder Park «seine eigene Geschichte», hieß es. 

Die Parks sollen demnach in Lahnstein, Sankt Goarshausen, Sankt Goar, Bacharach, Bingen am Rhein, Rüdesheim und dem Rüdesheimer Stadtteil Assmannshausen entstehen. In Sankt Goarshausen sind zwei vorgesehen, einer am Landschaftspark Loreley und einer am «Häusener Kran».

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