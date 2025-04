Zementwerk in Leimen durch Protestaktion blockiert

Heidelberg (dpa/lsw) - Aus Protest gegen den Zementhandel haben Aktivisten in Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) das Gelände eines Baustoffunternehmens blockiert. Rund ein Dutzend von ihnen setzte sich auf die Straße zum Zementwerk, einige fixierten ihre Hände durch Kleber auf dem Asphalt, wie ein dpa-Reporter am Ort berichtete. Am Gebäude brachten sie ein Banner an mit der Aufschrift «It's Time to End Cement» (auf Deutsch etwa: «Es ist Zeit, Zement zu beenden»).