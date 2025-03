Protestaktion bei Heidelberg Materials gegen Rolle des Unternehmens

Heidelberg. Klimaaktivisten haben am Freitagmorgen vor dem Sitz des Zementriesen Heidelberg Materials protestiert, indem sie das Logo des Unternehmens am Eingang mit dem Banner „CO2-Zentrale“ verdeckt haben. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, wurde zudem mit einem Schild auf die Rolle des Unternehmens in der Klimakrise hingewiesen. „Das Geschäftsmodell von Heidelberg Materials ist und bleibt zutiefst klimaschädlich“, sagt Ökonomie-Student Nils Urbanus gegenüber unserem Mitarbeiter. „Die Zementindustrie ist mit einer guten Zukunft für uns alle in der Größe nicht vereinbar. Wir brauchen eine Bauwende.“