Mann beschmiert Gebäude von Heidelberg Materials mit präpariertem Feuerlöscher 

Leimen. Ein 26-jähriger Mann hat gegen 11 Uhr am Samstag die Fassade eines Gebäudes des Unternehmens Heidelberg Materials in der Rohrbacher Straße in Leimen mit grüner Farbe beschmiert. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Vorfall der Polizei. Nach weiteren Angaben konnten die Beamten den Mann vor Ort festnehmen. Er leistete keinen Widerstand.