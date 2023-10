Klima-Aktivisten beschmieren Fassade der Universität Heidelberg

Die Tatverdächtigen seien gegen 10 Uhr mit Feuerlöschern in Richtung des Eingangsbereiches der Neuen Universität gelaufen und hätten die Fassade mit Farbe beschmiert. Die Farbe brachten sie, laut Pressemitteilung der Polizei, mit modifizierten Feuerlöschern an der Fassade an. Dort habe zeitgleich eine Informationsveranstaltung der Universität stattgefunden, zu der auch der Oberbürgermeister der Stadt Heidelberg, Prof. Dr. Eckhart Würzner, eingeladen war. Würzner befand sich zum Zeitpunkt in der Nähe des Eingangsbereichs.