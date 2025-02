Zerrissen oder verbrannt – Hunderte zerstörte Wahlplakate

Wiesbaden (dpa/lhe) - Beschmiert oder zerrissen, verbrannt oder gestohlen: Die Polizei hat in Hessen vom 28. November bis zum 19. Februar 391 Straftaten bei Wahlplakaten gezählt. Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur kurz vor der Bundestagswahl an diesem Sonntag (23. Februar) mit.