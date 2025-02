Wiesbaden (dpa/lhe) - Abgerissen und zerrissen: Die Polizei hat in Hessen kurz vor der Bundestagswahl Hunderte Straftaten bei Wahlplakaten gezählt. Das teilte das Innenministerium in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizeipräsidien hätten landesweit allein seit der umstrittenen Abstimmung im Bundestag zur Migration auch mit AfD-Stimmen am 29. Januar vorerst 217 Straftaten bei Wahlplakaten registriert (Stand 10. Februar).