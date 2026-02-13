Zoll stoppt verdächtige Cashewkerne und Kosmetik in Kassel

Gießen/Kassel (dpa/lhe) - Mehrere Tonnen Lebensmittel und Kosmetikprodukte sind von Zollbeamten in Kassel gestoppt worden. Wie das Hauptzollamt Gießen mitteilte, stießen die Beamten auf eine Einfuhrsendung von acht Tonnen Cashewkernen aus der Elfenbeinküste. Für die Ware habe das erforderliche Gesundheitszeugnis gefehlt. Überdies hätten dem Zollamt Informationen über eine mögliche Belastung mit Salmonellen bei Cashewnüssen aus der Elfenbeinküste vorgelegen und aus den teilweise beschädigten 50 Kartons sei ein auffälliger, modriger Geruch geströmt.

Drei Tonnen Kosmetikartikel gestoppt

Ebenfalls aus dem Verkehr gezogen wurde den Angaben zufolge eine Sendung aus Großbritannien mit drei Tonnen verschiedener Kosmetikprodukte aus unterschiedlichen Ursprungsländern. Bei deren Überprüfung habe sich der Verdacht ergeben, dass Produkte, die der Hautaufhellung dienen, einen Anteil von Kojisäure enthalten könnten, der über den in der EU zulässigen Grenzwerten liegt. Darüber hinaus habe es den Produkten an einer deutschen Verbraucherinformation gemangelt.