Zoll verhindert Abflug von 500.000-Euro-Wagen
Irgendwas an den Papieren des Ferrari Testarossa kam den Zollbeamten am Flughafen komisch vor. Und sie hatten recht.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zöllner am Frankfurter Flughafen haben die illegale Ausfuhr eines Ferrari Testarossa verhindert. Das Auto ist laut Zoll mehr als 500.000 Euro wert. Es sollte Ende vergangener Woche von Frankfurt nach Mexiko ausgeflogen werden. Laut Polizei war der Sportwagen zuvor mutmaßlich in Belgien gestohlen worden.
«Die mit der Ausfuhr-Anmeldung vorgelegten Zollpapiere wiesen Ungereimtheiten auf», berichtete der Zoll. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs habe sich der Verdacht erhärtet, unter anderem durch den Abgleich mit der Fahrgestellnummer. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.