Zu zweit auf dem E-Scooter - Duo bei Sturz schwer verletzt

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Schwäbisch Hall sind zwei Mädchen im Alter von 12 und 16 Jahren schwer verletzt worden. Die beiden seien gemeinsam auf dem Roller bergab gefahren, als sie ins Straucheln gerieten und stürzten, teilte die Polizei mit. Die Mädchen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.