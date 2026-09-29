Unfall

Zu zweit auf dem E-Scooter - Duo bei Sturz schwer verletzt

Zwei Mädchen stürzen mit einem E-Scooter und erleiden schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst bringt sie in ein Krankenhaus.

Das Duo verlor auf dem E-Scooter die Kontrolle und stürzte. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa
Das Duo verlor auf dem E-Scooter die Kontrolle und stürzte. (Symbolbild)

Schwäbisch Hall (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter in Schwäbisch Hall sind zwei Mädchen im Alter von 12 und 16 Jahren schwer verletzt worden. Die beiden seien gemeinsam auf dem Roller bergab gefahren, als sie ins Straucheln gerieten und stürzten, teilte die Polizei mit. Die Mädchen zogen sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Jugendlicher stirbt nach E-Scooter-Sturz
Unfall

Jugendlicher stirbt nach E-Scooter-Sturz

Ein 14-Jähriger verunglückt mit einem E-Scooter und stirbt später in der Klinik. Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

12.08.2026

Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt
Unfälle

Zwölfjähriger bei Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Junge erleidet beim E-Scooter-Unfall schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber bringt ihn in die Klinik. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

27.05.2026

E-Scooter-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt
Unfall in Hanau

E-Scooter-Fahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt

Zeugen finden den auf der Fahrbahn liegenden Mann. Er wird in eine Klinik gebracht und noch in der Nacht operiert.

06.06.2025

Mann nach Sturz mit E-Scooter schwer verletzt
Unfall in Stuttgart

Mann nach Sturz mit E-Scooter schwer verletzt

In der Nacht ist ein junger Mann mit einem E-Scooter unterwegs - und stürzt. Die Rettungskräfte rücken aus.

01.03.2025

Sturz aus dem Fenster

Kind fällt aus zweitem Stock - Keine ernsten Verletzungen

Zeugen sehen ein Mädchen aus dem Fenster stürzen und betätigen den Notruf. Die erste Diagnose sorgt für Erleichterung.

04.09.2024