Sanierung von Gleisen

Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen aus

Pendler aufgepasst: Zwischen Frankfurt und Darmstadt fallen zwei Wochen lang viele Verbindungen aus. Wie man trotzdem mobil bleibt.

Die Bauarbeiten dauern etwa zwei Wochen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
Die Bauarbeiten dauern etwa zwei Wochen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bahnpendler zwischen Frankfurt und Darmstadt müssen ab diesem Freitagabend (20. Februar/21.00 Uhr) mit starken Einschränkungen im Regionalverkehr rechnen. Grund ist, dass unter anderem Weichen und Gleise im Knotenpunkt Frankfurt-Louisa zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und Neu-Isenburg erneuert werden, wie die Deutsche Bahn mitteilt. 

Einschränkungen gibt es auf folgenden Strecken:

  • Die Züge der Linie RE60 auf der Main-Neckar-Bahn zwischen den beiden Städten entfallen bis zum 6. März (21.00 Uhr) ganz.
  • Züge der Linie RB82 fahren nicht zwischen Frankfurt und Darmstadt-Nord.
  • Die RB61 fährt nicht zwischen Frankfurt Hauptbahnhof bzw. Neu-Isenburg und Dreieich-Buchschlag. Es fallen zudem einzelne Züge auf der Gesamtstrecke nach Dieburg aus.
  • Zugausfälle gibt es zudem auf den Linien RB67/68 auf dem Abschnitt Frankfurt Hauptbahnhof – Langen.

Bahn: Reisende kommen mit S6 und Bussen weiter

Die Bahn setzt Ersatzbusse ein. Zwischen Frankfurt und Darmstadt könnten Reisende die S-Bahn-Linie 6 nehmen, die wie üblich unterwegs sei. 

Auch der Fernverkehr ist betroffen. Züge werden umgeleitet, einige fallen aus. Betroffen ist der Abschnitt Mannheim/Heidelberg und Frankfurt/Darmstadt. Die Bahn empfiehlt, sich rechtzeitig über Verbindungen zu informieren.

05.02.2026

