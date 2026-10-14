Zündete Kraftfahrer Sattelzüge mit schlafenden Kollegen an?
Ein Lkw-Fahrer aus Hessen soll Sattelzüge mit schlafenden Kollegen angezündet haben. Zeugen verhindern das Schlimmste.
Cuxhaven (dpa) - Ein Kraftfahrer aus Hessen soll auf einem Autobahnparkplatz im Landkreis Cuxhaven vier Sattelzüge angezündet haben, in denen Kollegen schliefen. Der 57-jährige Mann geriet unter dringenden Tatverdacht, er hatte die Brände auf dem Parkplatz Binnermoor an der A27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede gemeldet, wie die Polizei mitteilte.
Die Feuer am Abend des 29. September konnten schnell gelöscht werden, niemand wurde verletzt. Als Brandursache wurde ein technischer Defekt ausgeschlossen. Zeugen weckten die Fahrer in ihren Kabinen.
Das Amtsgericht Stade erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, der selbst im gesamten Bundesgebiet unterwegs ist. Der Haftbefehl wurde am Montag vollstreckt, der Kraftfahrer kam in eine JVA.
Gleichzeitig wurde in Nordhessen sowohl die Wohnung als auch der Firmensitz des Verdächtigen durchsucht. Dabei wurden diverse Beweismittel - unter anderem Datenträger - sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Ob es Bezüge zu weiteren Taten gibt, wird durch die Ermittlungsgruppe abgeklärt, wie es weiter hieß.