Bahnunglück

Zug und Lkw prallen zusammen: ein Verletzter

An einem Bahnübergang kommt es zu einem Unfall. In dem betroffenen Zug sitzen 30 Menschen.

Die Menschen in der Bahn blieben unverletzt. (Archivbild) Foto: Roland Holschneider/dpa
Die Menschen in der Bahn blieben unverletzt. (Archivbild)
Zug fährt gegen Lastwagen - Fahrer verletzt
Zugunglück

Zug fährt gegen Lastwagen - Fahrer verletzt

An einem Bahnübergang prallt der Zug mit 30 Schülern an Bord gegen den Auflieger des Lkw. Sie bleiben unverletzt - der Fahrer hingegen nicht.

12.06.2025

Zug fährt auf Lkw - Sechs Menschen leicht verletzt
Unfall an Bahnübergang

Zug fährt auf Lkw - Sechs Menschen leicht verletzt

Ein Lkw steckt auf einem Bahnübergang fest. Der nahende Zug macht eine Schnellbremsung. Der Unfall verläuft glimpflich.

17.03.2025

Zug stößt mit Lkw zusammen - Sechs Leichtverletzte
Unfall

Zug stößt mit Lkw zusammen - Sechs Leichtverletzte

Nach ersten Ermittlungen will ein Lastwagenfahrer an einem Bahnübergang wenden und bleibt stecken. Dank einer Schnellbremsung des nahenden Zuges verläuft der Unfall glimpflich.

17.03.2025

Wetteraukreis

Autofahrer übersieht Zug: Zusammenstoß an Bahnübergang

16.08.2023

Weschnitztalbahn kollidiert bei Reisen mit Lkw
Verkehr

Weschnitztalbahn kollidiert bei Reisen mit Lkw

Glück im Unglück hatten heute Morgen alle Beteiligten, die in den Zusammenstoß am Bahnübergang in Richtung Mörlenbach involviert waren. Die Bahnstrecke bleibt wohl vorerst gesperrt.

06.07.2023