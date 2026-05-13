Zugausfälle in Nordhessen: Das müssen Fahrgäste wissen

Kassel (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten kommt es vom 15. Mai bis zum 19. Juni im Gebiet des Nordhessischen Verkehrsverbunds zu Einschränkungen. Wie der NVV mitteilte, fallen Züge auf den Regionalzuglinien RE5, RE50, RB5 und der Regiotramlinie RT5 aus. Betroffen ist demnach die Strecke zwischen Bebra und Kassel. Der Verkehrsbetrieb hat in Abstimmung mit den betroffenen Eisenbahnverkehrsunternehmen ein Ersatzkonzept erarbeitet:

RE5: entfällt im Streckenabschnitt zwischen Bebra und Kassel ersatzlos. Fahrgäste können den Ersatzverkehr der Linie RB5 nutzen.

RE50: Der erste Zug um 5.35 Uhr entfällt im Abschnitt zwischen Kassel und Bebra ersatzlos. Fahrgäste können den Ersatzverkehr der Linie RB5 nutzen.

RB5: wird zwischen Bebra und Kassel-Wilhelmshöhe durch Busse ersetzt, die alle 30 Minuten abfahren.

RT5: verkehrt zwischen Kassel Auestadion und Baunatal-Guntershausen planmäßig und wird anschließend nach Edermünde-Grifte umgeleitet. Ein Ersatzverkehr mit Bussen verkehrt zwischen Edermünde-Grifte und Melsungen.

Tramlinien fahren häufiger

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In der Stadt Kassel reagiert der NVV nach eigenen Angaben auf die starke Zunahme des innerstädtischen Verkehrs und die damit verbundenen Verspätungsrisiken für den Ersatzverkehr.

Der Ersatzverkehr der Linie RB5 verkehrt demnach mit Ausnahme der Hauptverkehrszeit - zwischen 6.00 und 8.00 Uhr sowie 14.00 bis 18.00 Uhr - nicht über Kassel Hauptbahnhof, sondern zwischen Kassel-Wilhelmshöhe und Guxhagen über Kassel, Auestadion. Am Auestadion wird in der Bosestraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, um für Fahrgäste so eine schnellere Anbindung der Kasseler Innenstadt, des Kasseler Hauptbahnhofes und der Stadtteile im Kasseler Süden anzubieten.

Zur Entlastung der auf der Frankfurter Straße verkehrenden Tramlinien 5 und 6 fährt die RT5 laut NVV öfter. Mit Anschluss von und zu den Bussen des Ersatzverkehrs RB5 verkehren diese Zusatzfahrten nach einem Sonderfahrplan im Streckenabschnitt Auestadion - Königsplatz - Lutherplatz - Hauptbahnhof. In der Hauptverkehrszeit fahren den Angaben zufolge einzelne Busse des Ersatzverkehrs RB5 vom Auestadion direkt zum Hauptbahnhof. Fahrgäste sollten unbedingt die Zielbeschilderung der Busse beachten, hieß es.

Auswirkungen der Generalsanierung bis Mitte Dezember

Einen Monat später, ab dem 10. Juli, hat laut dem Verkehrsbetrieb zudem die Generalsanierung der rechten Rheinstrecke bis zum 11. Dezember Auswirkungen auf die Linien des Zugverkehrs im NVV-Gebiet:

Die Linie RE5 verkehrt nur noch in den Hauptverkehrszeiten und hält zwischen Melsungen und Baunatal-Guntershausen zusätzlich an allen Stationen.

Die Linie RB5 hält zusätzlich an den Stationen Körle und Melsungen-Röhrenfurth.

Die Linie RT5 verkehrt nur noch im Stundentakt.