Zugausfall: Ersatzbusse fahren ohne Fahrradmitnahme
Bauarbeiten stoppen Züge zwischen Wiesbaden und Groß-Gerau. Was Pendler jetzt wissen müssen.
Wiesbaden/Groß-Gerau (dpa/lhe) - Auf der Verbindung der Hessischen Landesbahn zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Groß-Gerau Bahnhof kommt es von heute an bis zum 6. März zu Ausfällen im Zugverkehr. Hintergrund sind Bauarbeiten entlang der Strecke. Wie das Bahnunternehmen mitteilt, werden für die betroffenen Abschnitte der Regionalbahnlinie 75 Busse im Schienenersatzverkehr eingesetzt.
Reisende müssen dabei Einschränkungen in Kauf nehmen: Fahrräder können in den Ersatzbussen nicht transportiert werden. Zudem liegen die Ersatzhaltepunkte nicht überall direkt an den gewohnten Bahnsteigen, sondern teils etwas abseits der regulären Stationen.
Die HLB rät allen Reisenden, sich online auf www.hlb-online.de, auf www.bahn.de oder in der App des Rhein-Main-Verkehrsverbunds oder dem Bahn-Navigator über Einzelheiten zum Ersatzfahrplan auf der Regionalbahnstrecke 75 zu informieren. Telefonisch gibt es Auskunft beim RMV-Servicetelefon unter +49 69 24248024.