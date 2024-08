Zugtür trennt Zehnjährigen von Familie - Polizei hilft aus

Friedberg (dpa/lhe) - Ein Zehnjähriger ist mit seiner Familie am Frankfurter Hauptbahnhof unterwegs, steigt als Erster in den Zug - als sich plötzlich die Türen schließen. Den Alptraum vieler Eltern erlebte eine fünfköpfige Familie am Sonntagabend, als laut Polizei der Zug zwar mit dem Sohn, aber ohne den Rest seiner Familie losfuhr.