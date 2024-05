Zunahme queerfeindlicher Gewalt auch in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Queerfeindliche Straftaten haben im vergangenen Jahr auch in Hessen stark zugenommen. Wie das hessische Innenministerium zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit am Freitag mitteilte, ist die Zahl der registrierten Straftaten in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um 66 Prozent gestiegen.